根據《ESPN》記者麥克曼納明5日搶先爆料，目前能跟湖人續約的「小皇帝」詹姆斯，今天攜同王牌經紀人瑞奇保羅跟湖人總管佩林卡會面，雙方進行「富有成效」的談判，且將繼續討論下去，看來詹皇如同外界預期，短期間內暫時還不會跟湖人完成續約動作。

「詹姆斯跟湖人之間的續約，不會很快有任何事發生，如果雙方可以達成協議，他可能以2年9710萬美元續約，」麥克曼納明表示，「也可能是1年4700萬美元續約，然後第2年球員選項，或者他不續約，持續觀望湖人管理階層有效提升球隊戰力。」

畢竟詹姆斯目前主要追求兩件事，第一是替自己增添一枚總冠軍戒指，第二是等待機會能跟兒子布朗尼同隊打球，所以他不會馬上跟湖人完成續約動作，儘管根據規定，從8月4日到明年6月30日期間，詹皇都有資格跟湖人提前續約，否則明年夏天將成自由球員。

詹姆斯目前跟湖人僅剩1年4450萬美元合約，當這份合約結束，他已經年滿38歲，根據NBA先前勞資協議，超過38歲的球員可以簽訂合約的最長年限是兩年，所以接下來詹皇對於自己的續約動作，自然更加小心翼翼，也不會那麼輕易點頭答應。