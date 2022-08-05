共軍實彈軍演進入第2天，台股今（5日）以14802.34點開出，上漲逾百點，隨後漲幅持續擴大，漲逾200點，權值股台積電漲9元，觸及509元，聯發科漲逾2%，航運三雄長榮、萬海及陽明漲逾1%。

昨（4日）是共軍在台海周邊進行實彈軍演的第一天，台股下跌74.82點，收在14702.2點，成交值為1954.8億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超48.65億。自營商賣超18.49億，投信買超12.33億，外資及陸資賣超42.49億。

美股四大指數周四漲跌互見，道瓊下跌85.68點（或0.26%）至32726.82點，那斯達克指數小漲52.42點（或0.41%）至12720.58點，標普500指數挫低3.23點（或0.08%）至4151.94點，費城半導體小漲27.94點（或0.92%）至3081.41點。