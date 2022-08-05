男星黃鐙輝由藝人許效舜提拔出道，以模仿康康起家，曾在TVBS歡樂台《食尚玩家－來去住一晚》與曾子余擔任主持人。在2019年與萁萁結婚，育有1女2子，常常在社群平台分享自己的育兒日常。昨（4日）他發文稱「在我家，小孩是可以打阿爸的」，只因特殊家規「講髒話打嘴巴」，強調大人能夠落實「身教」很重要，引起廣大網友共鳴。

黃鐙輝4日在社群平台PO文，透露自己曾分享「在我家，小孩是可以打阿爸的」嚇傻同事，不同於小孩打父母就天打雷劈的傳統觀念，他堅持爸爸與小孩是平等的。「打阿爸」只是因爲他立下的家規「誰講髒話，就要被打嘴巴」，黃鐙煇坦言「每次都是我不小心很順口就講出來！」他自知犯規，就會同意讓小孩打嘴巴。黃鐙輝表示要教小孩的話，大人的身教是很重要，如果自己都做不到更不能强求小孩做到。

黃鐙輝的PO文引起共鳴，網友紛紛留言贊同，「在我家也是這樣」、「我家長輩錯了也是要跟晚輩道歉的」、「在家學習的對象是家長，家教好不好就看父母本身身教有沒有做好」。