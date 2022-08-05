如興(4414)再度發出聲明，強調111年7月15日前所有董事會與股東常會決議，一切均合法有效，在此之前，如興董事長依法為張水江，由其簽核之財報及主持召開的董事會、股東會，相關法律效力將不會被動搖。公司已積極對往來銀行、供應商及主管機關，進行充分之溝通與說明，且多已獲善意回應，目前如興的財務與業務一切正常。

如興今年1至6月累計合併營收達新台幣85.7億，相較去年成長13.36%，現已進入出貨旺季，未來3個月營收能見度仍高，目前應收帳款帳期最長為90天，參考以往之經驗，實際收回天數約80天。針對閒置資產處置之部份，目前已簽約處置尼加拉瓜、薩爾瓦多及柬埔寨工廠土地，按出售合約，至今年年底前依合約約定公司將可收回美金1780萬元，折合新臺幣約5.25億元。公司截至目前為止銀行往來及債信一切正常，現金流量完全足以支應公司未來之營運及維持公司相關之債信。

如興子公司白城市美達服裝有限公司早先遭不當查封資產一案，經查，肇因於非如興員工之人，非法盜刻印章所致，非公司之正常程序背書保證行為，目前正循法律途徑處理，以維護公司權益，相關資料與說明業已提交主管機關鑒察，該案對公司營運無影響。

如興強調，經此無謂之波折，公司經營團隊將以保障投資大眾權益及維護健全公司治理為優先任務。其中，因本公司董事變動已達三分之一，依法應進行補選，但為回應獨立董事周忠賢先前所提，召開股東臨時會全面改選，以維護全體股東權益之訴求，經董事充分溝通後，公司董事會亦已決定將依法於60天內召集股東臨時會，提前進行董事會之改選，力求於最短時間內重拾投資人之信心。