中共解放軍昨(4日)在台灣周邊進行實彈射擊演習，包括東風─15B等東風系列近程彈道飛彈計11枚，部分飛彈飛越台灣上空，落至台灣東部海域共軍所劃設之禁飛區及演習區，引發國際關注。退役陸軍少將蕭天流今(5日)接受港媒專訪時分析，解放軍這次演習有三個重點，包括展現封鎖台灣的能力、消除海峽中線制約、增加對台戰略空間。

曾任國防部軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長的蕭天流，接受《中評社》專訪時談到，過去解放軍的演習範圍都只在台灣海峽中線西側，1996年台海危機時，頂多也只是迫近台海中線，從沒有像這次直接涵蓋台灣島周邊的作法，因此以軍事行為而言，是相當具有威脅及挑釁意味的作法。

蕭天流分析解放軍這次軍演有三個重點，首先是對外展現封鎖台灣的能力，尤其是做給美國看，也是在測試美方的反應，如果美國、台灣都沒有應對作為，就會進入到第二個重點，也就是解放軍未來的軍事行動將消除海峽中線的制約。

另外，蕭天流指出，如今美國打「台灣牌」已到達改變兩岸現狀的地步，所以解放軍也以改變往例的方式，增加對台戰略空間，對台灣的安全風險形成巨大壓力。