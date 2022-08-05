大陸央視5日報導，大陸國防大學教授孟祥青解讀，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊4日實施遠端火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行精確打擊，取得了預期效果。這次演練可以說是成體系、多要素地運用火力，高低搭配，遠近搭配。

孟祥青稱，東部戰區發言人宣布遠程發射任務圓滿結束，並解除了對相關海空域管控，應該說這次的實彈射擊演練取得了圓滿的成功。這次的實彈射擊演練跟以往相比確實有一些新的特點，而且這次的演練可以說是成體系、多要素地運用火力，高低搭配，遠近搭配。

第一個特點是，共軍陸軍的遠火系統射程是非常遠的，從數十公里到數百公里，可以覆蓋台灣全島，也就是說想什麼時候打就什麼時候打，想怎麼打就怎麼打，想打哪裡就可以打哪裡；第二個是機動性非常強，所有的遠火系統都採取高機動性的運輸系統，能隨時發射，隨時停止，生存能力也非常強；同時還有一個特點，遠火系統性價比較高，遠火彈藥比較簡單，成本比較低，通過大陸工業系統可以大批量快速生產。

孟祥青說，4日共軍也試射了「常導」系統，也反映了「常導」的先進水準，比如精度高、射程遠，覆蓋率大，打擊精度高，對手攔不了也攔不住。所以4日的演練生動反映出了共軍強大的實彈化能力，玩火者必自焚。

孟祥青說明演訓時間選擇六大區域劃設有哪些考量，如果把這六個區域連成一線的話，就像一個韁繩，而西南這個區域等於把這個韁繩打了一個結，也就是說，通過這樣一個韁繩，把台獨死死地困在了台灣島。

孟祥青指出，這次演訓任務第一個突破是第一次離台灣島這麼近。第二個突破是第一次對整個台灣島形成了包圍態勢。第三個突破是對外部勢力的干涉形成了一個巨大的拒止能力。