根據《Heavy》記者布爾佩特5日爆料，距離杜蘭特跟籃網提出交易申請已經超過1個月時間，杜蘭特交易案卻持續觸礁，其中不少球隊相當不滿籃網刻意跟媒體洩漏雙方交易談判細節，特別是把打算當作籌碼的球員名字寫出來，擺明就是想讓對方先行內訌。

「有一名聯盟高層告訴我，一些球隊對於籃網很不滿，因為他們剛跟籃網談完初步的杜蘭特交易協商，隨即相關的談判細節就被刊登在報紙上面，」布爾佩特表示，「我也跟一些球團高層談過，他們都對這些報導很不爽，且認為這並非做生意的好方式。」

布爾佩特的說法確實擁有實際案例發生，像是之前塞爾提克跟籃網談判，沒多久就傳出塞爾提克打算拿出陣中核心之一的傑倫布朗當作籌碼，也讓傑倫布朗公開表達自己的不滿，間接造成球隊內部情緒動盪，畢竟沒有任何人想要成為杜蘭特交易案的一部分。

只是籃網繼續這樣「瞎搞」下去，也造就杜蘭特至今沒有球隊敢要的窘境，或許這就是籃網想要看到的情況，因為最近也開始傳出，杜蘭特打算找時間跟籃網老闆蔡崇信見面，直接討論是否撤回交易申請，也讓這次杜蘭特高喊賣我鬧劇可能以無疾而終收場。