統一超(2912)第2季稅後盈餘為24.51億元，年增38.65%，累計上半年每股盈餘為4.45元，邁入第3季，7-ELVEN持續推出新品與服務，強化數位體驗架構OPEN POINT會員生態圈，掌握下半年國旅市場復甦商機，拓展「超越顧客期待的生活服務型平台」，為營運添動能。

統一超2022年上半年合併營收為1387.98億元，較去年同期成長7.89%，合併稅後盈餘約54.65億元，較去年同期增加11.09%，歸屬於母公司稅後盈餘約46.22億元，較去年同期增加3.22%，單季每股盈餘為4.45元，其中第2季營業淨利為29.9億元，年增近50%，單季稅後盈餘為24.51億元，年增38.65%，單季每股盈餘為2.36元，恢復疫情前的獲利水準。

統一超表示，今年上半年台灣7-ELEVEN積極展店，掌握換季、節令預購、網購、外送等商機，帶動鮮食、CITY飲品、寄取件代收服務等業績皆有雙位數以上成長，並運用OPEN POINT APP提供多元數位消費體驗，線上線下助攻，推升營收成長。

在轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一精工、統一生活(康是美)等貢獻營收，其中菲律賓7-ELEVEN上半年表現亮眼，掌握疫後商機，營收及獲利大幅提升。

7-ELEVEN會員經營，積極強化OPEN POINT會員生態圈，持續藉由會員、點數、支付架構可跨通路使用的數位消費工具，會員數已達近1,500萬名，活躍度以雙位數穩定成長；在服務創新部分，7-ELEVEN透過門市實體預購誌與「i預購」電商平台滿足與疫共存的消費需求，掌握618年中購物節，並擴大商品結構，網羅生鮮食材、智能家電、專櫃保養與防疫用品等，串連門市團購「i划算」平台，門市端則有母親節、端午節令與團購美食預購等，使得預購整體業績較去年同期成長超過1成。此外，網購商機持續帶動交貨便、賣貨便使用頻率增加，帶動相關業績較去年同期成長超過1成。

在商品創新部份，深耕星級饗宴、Ohlala、天素地蔬、御料小館等自有品牌，打造差異化新品，高溫炎夏掌握體感商機，涼麵、飯糰銷量隨氣溫攀升；持續開發個人化餐點、配菜及甜點類等冷凍品結構；並打造便利永續社會廚房，持續與在地農民共好，透過強化蔬果提案、於實體門市及「i預購」、「i划算」平台皆引進多款本地蔬果商品，第二季帶動整體鮮食業績成長近2成。「國際精品」專櫃引進多樣化海外熱銷商品，展現全球採購經營實力，相關業績成長4成。CITY系列飲品推出多元新品與節令優惠，且深耕經營CITY PRIMA精品咖啡已達5,100店，打造本土最大連鎖咖啡品牌，帶動相關成長超過1成。

截至第2季底，7-ELEVEN門市店數共6503家。

統一超表示，進入第3季便利商店傳統旺季，統一企業集團7-ELEVEN亞洲一萬店「亞萬門市」正式開幕，創造多元複合的消費體驗；7-ELVEN持續推出新品與服務，強化數位體驗架構OPEN POINT會員生態圈，更將掌握下半年國旅市場復甦商機，拓展「超越顧客期待的生活服務型平台」，滿足各式消費需求，營運可望展現強勁成長。