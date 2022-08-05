解放軍昨起展開軍事演習，在台灣周邊劃定6區域進行實彈演練。距離基隆不遠的「北方三島」彭佳嶼、花瓶嶼、棉花嶼，也被劃入演習區域內。《中時新聞網》昨率先披露彭佳嶼交通中斷，16名台灣人受困島上，最快要等到12日才有船班。

島上除了氣象站人員，還有海巡、燈塔及外包商，加上暑期登島進行大氣研究的台灣大學學生，合計16人。中央氣象局長鄭明典今PO文，代他們向國人報平安。

鄭明典表示，氣象站同仁回報彭佳嶼無任何異常，目前人員暫不進出，幸好2日才完成運補，物資充足，也做好避難準備。