一吃東西就想拉、每天跑廁所好幾次，加上現在人生活壓力大，易致腸躁症。醫師表示，1/5的民眾有此困擾，之前曾遇過一位患者長期腹瀉，後因妻子認為照三餐拉肚子不正常，檢查後除確定是腸躁症外，還找出原因是「幽門螺旋桿菌感染」，治療後，病患終於看到「成型的糞便」，也改善常打嗝放屁的問題。

胰臟醫師林相宏在粉專提到，有位40歲男性患者從小就照三餐拉肚子，吃飽就拉，甚至以為這樣是正常現象，從沒就診過，若飲食稍微避開刺激類食物，症狀就會改善一點，但排便時一樣是稀軟便。林相宏表示，在病人結婚後，太太認為先生照三餐拉肚子太奇怪，便要他去全身健康檢查。

林相宏表示，該檢查一切都很正常，確認是腸躁症無誤，但胃部和12指腸慢性發炎，一測是幽門螺旋桿菌感染，在服用兩週的「幽門螺旋桿菌藥物」治療過後，長期腹瀉不翼而飛，改為一天一次上廁所，且改善原本常放屁打嗝的問題。患者因此說，原來這樣才叫做成型的糞便。

林相宏表示，腸躁症是越來越普遍的問題，高達1/5的人有此困擾，而幽門螺旋桿菌在台灣盛行率也很高，目前成年人的盛行率已從20年前的50~60% 降到30%左右。兩個疾病的關聯性已有相當多文獻的報導。

林相宏表示，腸躁症是個複雜的問題，涉及精神、賀爾蒙、藥物、感染、益生菌平衡等，但別忘了與胃部的關係也息息相關。