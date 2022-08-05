長科*(6548)受惠於車用及工業產品需求強勁，7月合併營收達13.01億元，月增0.8%，續創單月歷史新高，展望第3季，長科預估，第3季合併營收介於36.8億元到38.7億元之間。

通貨膨脹及美國升息等總體經濟因素，壓抑消費性電子需求，相關供應鏈進行庫存調整，市況持續疲軟，惟車用和工業用產品線需求強勁，長科*自結7月合併營收13.01億元，月增0.8%，年增19.5%，為單月歷史新高，累計2022年1到7月合併營收為87.11億元，較去年同期成長26.6%。

長科*上半年合併營收為74.09億元，年增28%，營業毛利為22.87億元，年增88%，合併毛利率為30.9%，年增9.9個百分點，營業淨利為16.73億元，年增121%，營業淨利率為22.6%，年增9.5個百分點，稅後盈餘為14.87億元，年增171元，每股盈餘為3.96元。

長科預估，第3季合併營收介於36.8億元到38.7億元之間，若以新台幣29.8元兌1美元平均匯率假設，預估毛利率將介於29.5%到31.5%之間，營益率將介於21.5%到23.5%之間。