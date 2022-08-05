周四華爾街股市走勢沈悶，高成長股上漲抵消了能源股的下跌，終場主要指數漲跌互見，投資人正在等待7月非農就業報告出爐，以尋找就業市場、經濟體質和聯準會升息步伐的相關線索。

在亞馬遜和超微（AMD）帶動下，以科技股為主的那斯達克指數刷新3個月高點。費城半導體指數漲近1%，台積電、日月光ADR漲幅超過2%。

埃克森美孚和雪佛龍等能源股隨原油價格下挫，使標普500指數承壓。

與6月中旬創下的低點相比，目前標普500指數已反彈漲約14%，但在烏克蘭戰爭、通膨飆升、中國疫情爆發和央行激進升息的擔憂籠罩下，今年以來仍下跌約13%。

★主要指數

道瓊指數跌85.68點或0.26%，收32,726.82點。

標普500指數跌3.23點或0.08%，收4,151.94點。

那斯達克指數漲52.42點或0.41%，收12,720.58點。

費城半導體指數上漲27.94點或0.92%，收3,081.41點。

★消息

英國央行周四宣布升息50個基點，加入聯準會與其他央行加速追趕通膨的行列。該升息決議符合市場普遍預期，投資人更關注的是英國央行警告經濟可能即將面臨長期衰退。

美國2年期公債殖利率下跌7.1個基點，為3.0366%，而10年期債息下跌6.3個基點，報2.6846%。該長短期債息差在盤中一度擴大到負 39.2個基點，創下2000年以來最深的倒掛。

房地美公布，美國30年期抵押貸款平均利率由上周的5.3%跌至4.99%，為4月初以來首次跌破5%，亦創下7月初以來最大單周跌幅。房地美首席經濟學家Sam Khater表示，因同時受到高通膨和經濟成長放緩的影響，抵押貸款利率波動加劇。

經濟衰退的擔憂加劇，以及美國原油庫存意外大增，周四布蘭特原油期貨收跌2.66美元或2.75%，為每桶94.12美元，創下2月18日以來最低收盤價，當時俄羅斯尚未入侵烏克蘭。紐約期油收跌2.34美元或2.34%，為每桶88.54美元，創下2月2日來新低。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周四表示，目前經濟並未陷入衰退，然而衰退的風險已經升高，但她仍重申央行已下定決心將繼續積極收緊政策，直到有令人信服的證據顯示通膨放緩。

美國勞工部公布，上周（截至7月30日）初次請領失業給付人數較前一周增加6,000人，為26萬人。初次請領失業金人數4周移動均值增至25萬4,750人，創下去年11月以來新高。截至7月23日當周，連續請領失業金人數增至142萬人。

市場正密切關注周五發布的7月非農就業報告，經濟學家預估美國7月新增就業258,000人，較6月份新增372,000人大幅放緩，但預估7月失業率仍維持在3.6%的近50年低點。下周公布的7月消費者物價指數（CPI）將成為新的關注焦點。聯準會主席鮑爾上周表示，聯準會可能考慮在9月會議再次宣布「幅度異常大」的升息，但最終決議仍取決於通膨、就業、消費者支出與經濟成長等多項數據。

美國各交易所成交量總計為113.8億股，過去20日均量為107.6億股。