★分析

BMO財富管理首席投資策略師Yung-Yu Ma表示，在強勁的彈升緩解了瀰漫的悲觀情緒後，市場正在尋找方向。許多跡象顯示通膨已經到頂，現在的問題轉向通膨會多快下降，或是那些難以處理的因素是否會使通膨繼續超出讓聯準會放心的水準。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示，我們正走向衰退的預期很明確，最明確的信號來自美國公債市場。國外的情況看起來更糟，到年底我們料將看到更多經濟疲軟的現象，股市很難樂觀。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見。能源股跌3.60%，跌幅最大，其次為必需消費類股跌0.79%。非必需消費類股漲0.54%，表現最佳，其次為科技股漲0.42%。

由中概股組成的金龍中國指數大漲2.31%。

★重磅股

重量級科技股僅蘋果跌0.19%。微軟漲0.42%，亞馬遜漲2.19%，Alphabet漲0.09%，特斯拉漲0.40%，Meta漲1.05%，網飛漲1.40%。

道瓊指數成分股方面，3M漲3.23%，漲幅最大。沃爾瑪跌3.78%，表現最疲弱。

主要晶片股方面，超微大漲5.93%，應用材料漲1.88%，輝達漲1.70%，高通漲1.24%，美光漲0.93%，德州儀器漲0.78%，恩智浦跌0.70%，英特爾跌1.37%。

★焦點股

阿里巴巴在美掛牌股票上漲1.79%，收在97.43美元，盤中一度大漲6%。該中國電商巨頭第一財季營收與前一年同期持平，為2055.5億元人民幣（約306.8億美元），優於分析師預期的2031.9億元人民幣。每股ADS（美國存託憑證）盈餘年減29%，為11.73元人民幣，優於市場預期的10.39元人民幣。淨利為227.3億元人民幣，優於市場預期為187.2億元人民幣。儘管阿里巴巴營收超出市場預期，卻是該公司史上首次出現零成長。

加密貨幣交易所Coinbase Global Inc大漲10%，該公司宣布與貝萊德合作，將為其機構客戶提供加密貨幣交易和託管服務。

醫療保健和保險公司Cigna Corp上修全年獲利預測，股價收漲3.1%。

禮來（Eli Lilly and Co）收跌2.6%，該製藥大廠第二次調降全年獲利預測。

臉書母公司Meta Platforms宣布首次發債，股價收漲1.0%。

特斯拉收漲0.4%，該電動車大廠周四召開股東年會，將表決1股拆為3股的提案，若獲得股東支持，將是該公司約兩年來第2度拆股。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信下跌。

台積電ADR漲2.21%，收88.42美元，換算台股價格為530.41元。

聯電ADR漲1.34%，收6.80美元，換算台股價格為40.79元。

日月光ADR漲2.03%，收6.02美元，換算台股價格為90.28元。

中華電信ADR跌0.22%，收40.20美元，換算台股價格為120.58元。