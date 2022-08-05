大陸央視5日報導，中國人民解放軍4日至7日在台灣周邊海空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。大陸國防大學教授孟祥青解讀，此次台海演習，不僅演習前的部署逼得裴洛西的專機繞道菲律賓海域到松山機場，同時將當時給裴洛西護航的美國雷根號航空母艦，逼退約幾百公里。此外，還實現了首次離台最近、首次對台合圍、首次在台灣以東設實戰射擊靶場、火力試射首次穿越台灣島等四個首次。

孟祥青介紹，此次台海演習特點之一，就是拒止境外勢力介入，一是航母編隊首次威懾性演練，核潛艇參演，構建了海上立體式的作戰體系；二是首次在台灣島以東設置靶場，將當時給裴洛西護航的美國雷根號航母艦，逼退約幾百公里。

孟祥青還介紹解放軍常規導彈穿越台島意味著什麼？

他說，解放軍此次環島演訓實現4個首次：一是首次離台島最近演習；二是首次對台島實施合圍；三是首次在台灣島東部設實戰射擊靶場；四是火力試射首次穿越台島，且穿越了愛國者飛彈密集部署的空域。這說明共軍在遠海遠域看得見、打得準。