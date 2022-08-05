美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2日晚間抵台訪問，消息一出立刻引起中國極大反彈，做出各種大動作強調一中原則，多位藝人也在微博轉發「只有一個中國」貼文發聲。敏感時機讓小粉紅們「看到黑影就開槍」，除了田馥甄因為吃義大利麵被扣上「台獨」標籤外，炎亞綸也因為一則日常貼文慘遭出征。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2022/05/06~2022/08/03）

▲炎亞綸位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑排行榜第6名。

貼文寫「台式美式早餐」遭出征 小粉紅：「感到痛心與不恥」

藝人炎亞綸於昨（3）日上午在臉書粉絲專頁發布一則日常問候貼文，在文中表示「早起真的心情豪好( ´▽｀) 你喜歡台式早餐？美式？只要不是螞蟻上樹都可以」，看似稀鬆平常的貼文，卻被小粉紅揪出「台式」、「美式」等字詞，認為這則動態有意傳達「台獨」思想。

在炎亞綸的臉書貼文留言區可以看見，網友們大多都在討論與貼文一起PO出的人格形狀心理測驗結果，並沒有人覺得內容有何不妥。但貼文在微博上卻被罵翻，炎亞綸也被貼上了「台獨」標籤，許多中國網友表示：「這麼看不起大陸還來營業真是委屈你了」、「愛吃美式早餐多吃點，小心噎死」、「喜歡你那麼多年了，今天早上看到你的ins真的對你很失望」、「這讓我感到痛心與不恥」。

裴洛西訪台 兩日內「辱華」聲量飆高

近日因裴洛西訪台，台灣與中國間關係緊張，相關議題也非常敏感。除了田馥甄、炎亞綸因為不小心在日常貼文中提及敏感字詞遭出征外，甚至連黎明的經典歌曲《今夜妳會不會來》也因為被網友戲稱為裴洛西訪台的主題曲，而被中國音樂平台禁播。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「辱華」的相關網路聲量在近兩日內直線飆升，顯示在近日的敏感時期下出現了許多關於「辱華」的討論。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月28日至2022年08月03日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『辱華』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。