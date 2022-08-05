美國眾議院議長裴洛西訪台，兩岸情勢進入高度緊張狀態。對此，產業界表示憂心，九大工商團體3日也聯合聲明，也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，造成無法挽回的後果。

9工商團體籲勿擦槍走火

聲明指出，從產業經濟民生面來看，目前台灣有數以萬計的企業在大陸投資，以及數以百萬計的國人在大陸工作、就學、生活，同樣的，大陸也有數萬民眾在台灣定居生活，即使目前兩岸呈現關係緊張，但兩岸在經濟、產業、社會等各層面，依然維持緊密的往來與互動。

聲明也提到，今年2月的俄羅斯與烏克蘭衝突，造成全球經濟放緩，後果大家有目共睹。工商團體認為，兩岸有相通的語言、相同的文化、緊密的經貿關係，以及長久以來所累積的社會交流基礎，相信兩岸絕對有智慧可以透過對話來化解歧見，藉由交流來解決糾紛。

因此，工商團體懇切呼籲兩岸，「切莫誤判情勢，擦槍走火」；也懇切期盼雙方保持冷靜，並共同體認︰唯有和平穩定的發展，以及安居樂業的生活，才是兩岸多數民眾的最大企盼。

九大工商團體包含：中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工業協進會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業區廠商聯合總會、中華民國三三企業交流會、台灣工商企業聯合會。

中禁台部分產品進口 超過8萬筆討論

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一週內關於「中禁台進口」的聲量趨勢高達81,863筆。其中，8月2日有41,435筆，事件是中國海關總署在1日的深夜突然對台灣100多家食品暫停進口，其中包括維格餅家、京典食品、郭元益食品、維力食品、味全食品及泰山企業等。

中國官方雖未承認這件事與裴洛西訪台有直接關係，但外界認為，很可能是藉這樣的抵制行為，表達不滿。

在8月3日也有35,594筆聲量，中國商務部發布公告，從3日起暫停天然砂對台灣地區出口；而海關總署同日也宣布，今天起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。

面對中國連禁我國多項產品進口，農委會也在當天提出四點因應方法，包括：第一，在外銷方面，降低依賴單一市場，持續開發新新市場。 第二，在內銷方面，柑橘可以進行大量加工，舉辦農漁產品嘉年華，也提出農遊券等方式，刺激國內消費。第三，提供融資貸款等方式，協助農漁民喘息。 第四，我方會採取國際貿易手段，前往WTO爭取我們應該有的權益。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月28日至2022年08月03日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『中禁台進口』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。