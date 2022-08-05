強檔韓劇不間斷，光是2022上半年度就有超過6部律政韓劇，可見近期韓國編劇們對這類型的題材都靈感爆棚，其中描述青少年犯罪事件的Netflix原創影集《少年法庭》更是大獲好評，根據韓媒報導，劇組也即將開始製作第二季。

反映真實社會！Netflix影集《少年法庭》解構少年犯罪問題

Netflix影集《少年法庭》位居《網路溫度計》韓劇網路口碑排行榜第45名，由金憓秀、金武烈、李聖旻、李姃垠等實力派演員主演，劇情改編自韓國真實社會事件，圍繞青少年犯罪問題，並以法官沈恩錫（金憓秀 飾）的第一人稱視角感受被害人與加害人迥異心境。

透過劇情推進，審視現行韓國《少年法》急須改善的議題，以及整個社會應該扮演的角色，特殊選材吸睛也獲得觀眾好評。

image source：韓劇口碑排名(分析區間：2022/05/06~2022/08/03）

▲《少年法庭》位於網路溫度計韓劇口碑排行榜第45名。

《少年法庭》第二季拍板製作 導演力邀曹承佑加入掀話題

根據韓媒指出，《少年法庭》第二季已在籌備中，預計8、9月開拍，最快將在明（2023）年上架播出，為影迷們的Netflix影集必追清單再添一筆。

《少年法庭》洪鍾燦導演曾在受訪中指出，希望第二季視角改從少年犯的立場出發，探討他們身處的環境、經歷的故事，以及雖然接受教化但卻無法「重生」的原因。

除此之外，導演也透露希望能找來韓劇《秘密森林》中飾演黃始木檢察官的演員曹承佑加入，讓沈恩錫法官和黃始木檢察官在法庭上正面交鋒。消息一出便讓影迷期待不已，紛紛敲碗能早日看到這組夢幻角色的對決。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】