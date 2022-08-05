大陸為了回應美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）強勢訪台的行動，不僅對台灣食品、農漁業產品下禁令，從昨（4日）起更在台海周邊進行三天的實彈軍演，兩岸關係相當緊繃。不過有專家認為，大陸不會制裁台灣晶片業，因為如果少了台積電，大陸經濟也無法躲過危機。

澳洲人報報導，根據諮詢機構Gartner的數據，去年台灣在晶圓代工領域上擁有68.4%的市占率，其中台積電吃下56.6%市占，在先進製程領域上更掌握領先全球的技術，是全球晶圓代工龍頭。

對此，雪梨科技大學供應鏈專家Sanjoy Paul認為，大陸相當依賴台積電的晶片，若對其發動制裁將影響到當地代工廠的運作，整體經濟勢必受到衝擊，不相信大陸會採取激烈行動，因為他們也會承受巨大的經濟損失。

不僅如此，Sanjoy Paul推估，若兩岸情勢無法好轉，接下來台積電會逐步降低在大陸的比重，且過去兩年來，大陸廠區在台積電的比重已經從2成縮至1成左右，未來可能會持續朝這個方向前進。

研究機構Capital Economics首席亞洲經濟學家Mark Williams則認為，若台灣晶片業遭到制裁，將引發全球危機，晶片供應鏈遭到嚴重干擾，就有可能出現「斷鏈」危機，全球企業都躲不過。