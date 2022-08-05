籃網這麼快就忘記過去兩年厄文惹出多少麻煩了嗎？根據《SNY》記者貝格利爆料，厄文目前跟籃網之間關係變好，更對於下個球季繼續幫籃網打球感到舒服，代表他有很大機率繼續留在紐約跟杜蘭特攜手打球，只是不知道他下次還能惹出怎樣風波。

厄文曾在兩年前奧蘭多隔離泡泡球季期間，公開呼籲球員應該一同罷賽，避免疫情繼續擴散，自己卻在上季堅決拒絕施打新冠疫苗，造成只能在客場打球的窘境，更別提他在場邊做出一些燒鼠尾草、詭異祭拜等脫序動作，更頻頻使用私人理由缺陣。

不過這一切似乎隨著厄文無法跟韋斯布魯克互換東家而暫被忘記，因為湖人始終不肯拿出所有首輪選秀權跟籃網談判，也讓厄文想去湖人跟詹姆斯重新聯手的可能性逐漸消失，其他球隊也都沒有興趣接下他最後一年3650萬美元合約，讓他除了續留籃網，也沒其他選項了。

可是厄文並未走人，對於籃網並非是個好消息，因為厄文球技雖沒問題，但他的詭異個性或信仰，往往都會造成球隊內部額外的困擾，現在他被爆出待在籃網感覺舒服，並不代表他下個球季就不會繼續搞怪了，籃網留下這枚「未爆彈」就等隨時爆發而已。