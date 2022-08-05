配合電影《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》上映，台北喜來登即日起至10月31日將整層樓打造成角落小夥伴主題樂園，結合經典主角與全新限定角色，規劃10間結合電影、手作、體能、拍照等場景，把互動式展覽搬進飯店！樓層更設有親子休憩區，提供無限享用冰淇淋、零食等，每晚5,199元起，兩人成行送1位12歲以下孩童免費入住。連住2晚加碼贈「波隆那插畫X國際無字繪本」雙聯展門票2張，與寶貝一起見證藍色月夜的魔法傳說。

萌翻大小朋友的角落小夥伴電影首部曲不僅擄獲寶貝們的心，更意外感動無數成年人，被視為「大人的催淚神作」。今夏獻映續集電影《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》與台北喜來登合作推出聯名住房專案，將五樓全區打造為「角落小夥伴樂園」，全新登場可愛又呆萌的「魔法師5人組」也將現身在樂園裡，踏入即可感受滿滿夢幻魔法氛圍。10間主題遊戲間精心結合電影場景，包含星空電影院、球池溜滑梯、迷你高爾夫、爆米花丟丟樂、手作DIY、魔術互動與Switch等，還有專屬打卡點，超萌角色讓全家大小一起感受歡樂！

角落小夥伴樂園除了有各式打卡點與遊樂設施外，更有專屬親子休憩區，各式冰淇淋、小點心、果汁為小朋友補充能量放鬆休息。邊看電影邊吃爆米花、體驗不一樣的親子時光。專案每晚5,199元起，兩大一小享十二廚豐盛自助早餐及專屬兒童備品，並可享受熱門電影與卡通免費暢影、三溫暖、健身房、戶外泳池等休閒設施使用，並可累積萬豪旅享家(Marriott Bonvoy)積分累計、住宿次數與福利，但不包含會員福利等。9月18日前連住兩晚加碼贈送在華山文創園區登場的插畫界奧斯卡「波隆那插畫X國際無字繪本」門票2張及限量週邊商品(數量有限，送完為止)與寶貝一起共創美好回憶。上述價格需另加15.5%稅金與服務費。

傳說角落小鎮上每五年出現一次的藍色滿月之夜，將有神秘魔法師為大家實現夢想。某個秋日夜晚「魔法5人組」來到小鎮並施下魔法，讓角落小夥伴變身魔法師一同玩耍，卻不小心把年紀最小的「五」留在角落小鎮了，為了報答小鎮上小夥伴的照顧，還不太會使用魔法的「五」決定替角落小夥伴實現夢想。