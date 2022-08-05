共軍於台灣周遭軍演昨（4）日12時啟動，由東部戰區陸軍對台灣海峽實施遠程火箭射擊外，火箭軍也向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射包括東風─15B等東風系列近程彈道飛彈計11枚，部分飛彈飛越台灣上空，落至台灣東部海域共軍所劃設之禁飛區及演習區。日本防衛省偵測到，至少有4枚常規彈道飛彈飛越台灣本島上空。同時也監控到,當時共軍有3架無人機在台灣東部繞行。分別抵達東北、東部及西南部射擊區域。

3架大陸攻擊型無人機，穿越沖繩、宮古島間水域，飛抵台灣東部海域軍演地後返航。(翻攝防衛省統合幕僚監部)

根據日本防衛省統合幕僚監部公布資訊，昨日共軍演習中，3架無人機出現在台灣東北部及東部海域。分別是一架BZK-005偵查型無人機，從沖繩、宮古島間水域穿越至台灣南部劃定的射擊水域原路折返。

BZK-005偵查型無人機，從沖繩、宮古島間水域穿越至台灣南部劃定的射擊水域原路折返。(日本防衛省統合幕僚監部)

另一架TB-001攻擊型無人機，同樣穿越沖繩、宮古島間水域，飛抵台灣東部海域軍演地後返航；第三架則是型號不明的無人機，在東北部海域的演習射擊區域旁來回飛行。

大陸無人機除了現蹤台灣東部以外，前天深夜及昨天深夜，也綜計侵擾金門及北碇島地區上空6次，陸軍金門防衛指揮部表示，4日晚間發現無人機3批4架次，進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空。駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警，後續將持續保持監控及高度警戒。