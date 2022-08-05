亞洲最大文創盛事「臺灣文博會」歷經辦理10年，今年首度離開台北移師高雄，4日開幕典禮在文化部長李永得、高雄市長陳其邁、嘉義市長黃敏惠等人以手掌按下啟動鍵。今年文博會以「群島共振 RESONANCE ISLAND」為主題，典禮邀請大家共同見證臺灣人如何在壯闊的文化風景中共振出這座島嶼的形狀，感受與島嶼共生共振的勃勃動能。文博會自8月5日至8月14日掀起一連10日的文化浪潮。「文化策展區」率先於高雄流行音樂中心開跑，「品牌商展區」將在8月10日接棒在高雄展覽館上陣。

文化部長李永得致詞時說到，2022年的臺灣文博會真的很「熱」，除了首次移動來到很熱的高雄，也因為「移動」帶來更多熱情的能量，500家商展廠商中，超過4成中南部廠商參展的地方產業能量；高雄市政府規劃一系列城市活動，創造極高的宣傳能量；以及嘉義市、連江縣的共同參與，實踐今年主題「群島共振」能量；看見台灣基金會以「食物」讓世界看見臺灣的能量等。相信在這些能量的注入下，2022臺灣文博會成績一定會更甚以往。

高雄市長陳其邁表示，我們都相信文化的創作、藝術的創作根植於這塊土地，有土地的滋養、民主自由的環境，臺灣各式各樣文創的力量可以自由發揮，並相信來自土地創作的力量豐富臺灣多元文化，特別感謝文化部、文化內容策進院、台灣設計研究院以及所有策展人等大力協助，讓活動生動精彩。

文化部指出，今年臺灣文博會以高雄輕軌牽起高雄流行音樂中心、高雄展覽館，「文化策展區」率先於高雄流行音樂中心開跑，規劃「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰菓室」三大主題，另包含「嘉義館」(嘉義市)、「馬祖館」(連江縣)兩大地方館，以及「工藝館」和串聯週邊據點的「響應館」；至於文創及IP圖像授權展區則落腳高雄展覽館，集結近500家「文創品牌」及「IP授權」廠商參展。

開幕典禮表演呼應年度主題「群島共振 RESONANCE ISLAND」，由原住民、客家、閩南、新住民多元族群表演者共同展演，呈現臺灣多元文化融合共創的力量，在齊聲高歌中，為2022臺灣文博會揭開序幕。表演尾聲，所有表演者緩步走進環內，在眾人齊聲高歌中，傳達臺灣情感豐厚的人文景觀，連結多元文化中世世代代傳承的智慧，也為2022臺灣文博會揭開壯麗序幕。