澎湃新聞5日報導，中國恒大4日晚間公告，公司退還了廣州恒大足球場地塊使用權。公告稱，恒大集團3日與受讓方簽訂解除協定，據此解除原合同並由恒大退還該地塊土地使用權，受讓方廣州市規畫和自然資源局將支付合計約55.2億元（人民幣，下同，約合新台幣240.12億元）出讓金退庫款。對於此次轉讓的原因，中國恒大稱，因流動性問題對該地塊開發和建設的進度造成負面影響，此次轉讓將符合公司及所有持有者的整體利益。

中國恒大稱，廣州市規畫和自然資源局將支付合計約55.2億元出讓金退庫款，並由受讓方支付至政府指定的專項監管帳戶。該出讓金退庫款經轉讓方與受讓方公平磋商後按原合同約定機制計算。具體計算為：以原合同下該地塊土地使用權出讓金為68.13億元，扣除4371套已預售商品房單元合共面積21.83萬平方米對應的土地使用權出讓金20.23億元及不獲退還的原合同下該地塊定金13.63億元，以及由於受讓方願意繼續利用該地塊內足球場地塊已建工程，按原合同約定，轉讓方將獲補償其已投入該等已建工程的相關工程成本20.92億元。

根據解除協定，轉讓方恒大需另外將與該地塊相關的所有帳戶的款項6.16億元及稅務機關退回轉讓方原先就該地塊繳交的契稅（如有）分別於解除協議日期起3日內及稅務機關退回契稅起7日內畫轉至專項監管帳戶。上述與該地塊相關的所有帳戶的款項如因復工復產而使用的，最終畫轉金額按實際帳戶剩餘資金畫轉。

另外，專項監管帳戶內的款項（包括受讓方於解除協議下支付的出讓金退庫款）將用於解決轉讓方與該地塊直接相關的債務問題，包括但不限於支付恒大尚欠中信信託有限公司的擔保債務，未付工程建設費用、與建設工程相關的各項費用及與已預售商品房相關的各項開支，已拖欠的轉讓方專案員工工資，需清繳的稅費，自集團發出申請退還該地塊之日起至過渡重整工作全部完成之日所產生的過渡重整費用；以及用於已預售商品房建設至合格交付之日的建設及配套費用及稅費及解決已預售商品房所遺留的問題等。

該地塊位於廣州市番禺區謝村片區，包含四個分地塊，總面積為49萬9113平方米，可建設用地面積為30萬1062平方米。根據原合同，轉讓方獲授予該地塊作商業及體育用地的土地使用權，有效期為40年，作商務用地的土地使用權，有效期為50年，均自該地塊交付予轉讓方之日（即2020年7月24日）起計算。恒大集團已在該地塊開始建設，包括但不限於動工建設廣州恒大足球場，其為轉讓方按原合同的要求在體育用地建設設置至少8萬個座位的專業足球場。

中國恒大稱，預計公司將就轉讓事項錄得虧損約12.55億元。