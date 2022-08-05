正文(4906)上半年營運受到先前大陸封控、烏俄戰爭等負面宏觀因素，每股稅後盈餘僅0.31元，相較去年同期大幅衰減，展望下半年，正文認為營運狀況已經逐漸好轉，下半年營收、獲利可望較上半年明顯成長。

正文累計上半年營收為116.66億元，相較去年同期衰退0.83%；毛利率為9.35%；稅前淨利為2.86億元；稅後淨利為2.16億元；每股稅後盈餘為0.31元，相較去年同期的0.87元，呈現大幅度衰減。

正文表示，儘管訂單需求強勁，但新冠肺炎疫情，及零組件供應狀況仍是影響營收表現的不確定因素，4月因大陸政府嚴格的封控政策導致昆山廠4月近乎停擺，此外供應鏈也受到影響，連帶影響到越南廠的供料狀況。

正文也指出，在烏俄戰爭及疫情持續延燒的狀況之下，上半年度本業營運在5月才逐漸好轉，上半年雖然每股淨利僅0.31元，但本業主要獲利來自6月，展望下半年度，可以期待營收持續維持高檔水準，下半年度的營收獲利相較上半年將有機會顯著成長。