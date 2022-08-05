統一FANG+ETF（00757）在8月初重新站回「4」字頭，7月美股領漲全球股市，並出現明顯的產業輪動現象。在買盤進駐下，資金回流科技股，使那斯達克指數單月上漲12.35%，高於標普500指數的9.11%。而由科技巨頭組成的尖牙股FANG+指數，7月漲幅也超過一成，統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，這次的科技巨頭財報顯示，在經濟成長下滑的背景下，仍然持續成長的雲端業務。最新財報中，Azure單季營收年增率高達4成，為微軟的營運成長的主要動能。AWS作為全球最大的雲端服務，第2季營收年增率也達到33%，帶動亞馬遜整體財報優於市場預期。

7月底的美股超級財報周，有多家科技巨頭繳出優於預期的成績。袁永騰表示，本次財報公布，受到景氣下行的影響，科技巨頭們談及下半年營運時，普遍都給予較保守的展望，但營收仍會保持成長趨勢。展望公布後，對於科技巨頭未來營運的不確定性下降，加上本益比仍處於極低水位，使投資人回補先前賣超的部位。根據統計數據，截至8月4日，FANG+指數彭博預估獲利本益比僅有25倍左右，遠低於2018年初以來的平均32.68倍。而本次財報公布後3日內，微軟、亞馬遜及Google，漲幅都超過9%。

根據Vanda研究機構數據，7月下旬散戶購買一籃子熱門科技股的金額，飆升至6億美元左右，創下2014年以來新高，顯示一般投資人對於科技股的洶湧熱情。仔細觀察這份散戶熱愛的一籃子科技股名單，包括臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、Google、Nvidia及超微半導體。除了超微半導體以外，其餘6檔科技巨頭，皆為FANG+指數的成分股。若要建立科技巨頭的投資組合，與其耗費大量時間與心力逐檔買進，利用尖牙指數投資，反而會是比較高效率的方式。