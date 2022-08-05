33歲的原住民小喬（化名）因單親撫養3名小孩，其中最小的1位由新北市社會局委託安置。小喬罹患癌症末期，思念安置中的孩子，社工特地在小孩滿周歲時安排抓周，讓母子能多一點相聚時光。

小喬原居住台東，為排灣族原住民，從小隨父母移居蘆洲，她曾和前同居人生有1女，目前就讀國中；後來又與先生結婚，育有7歲長子，2018年因受不了家暴而離婚，經通報進新北市家防中心和蘆洲社福中心開案服務。

小喬與前夫離婚後，為了子女教養，試圖修復感情，仍住在一起，因此又懷孕，在產檢時經醫院發現罹患有肝內膽管癌，小喬在生下次子後，接受醫院標靶治療和放射性治療，但醫院發現已有移轉，屬癌症末期，主責社工羅世勝考量小喬經濟及照顧能力後，經小喬同意，委託安置在社福機構，每隔一段時日才見面一次。

七夕情人節正是小孩滿周歲，社工貼心的在社福中心安排一場抓周活動，讓母子相會。當小喬帶著姊弟看到社工揹著娃兒現身時，娃兒兩隻胖嘟嘟小手抓呀抓，小喬一把衝向前抱住，看得蘆洲社福中心主任陳家崋等人都紅了眼眶。

小喬說她為了孩子一定會好起來，她還教娃兒叫「Gina」（排灣族語，母親之意），希望孩子不忘本。

蘆洲社福中心主任陳家崋表示，由於小喬生病後，無法再到工地打工，沒了收入，前夫也失去音訊，社工為小喬辦理中低收入戶，每月領有弱勢兒少生活補助，另外不定期提供實物銀行生活物資，也依家庭變化適時媒合愛心大平台善款挹注。在小孩滿周歲之際，社工貼心的安排家庭聚會，希望讓母子多一點親情相聚時光。