澎湃新聞5日報導，中國恒大4日晚間公告，公司退還了廣州恒大足球場地塊使用權。恒大集團曾宣稱要在此地塊建成世界規模最大、檔次最高的國際頂級專業足球場。

2020年4月16日，恒大地產集團珠三角房地產開發有限公司的子公司，廣州市番禺區裕垚房地產開發有限公司以底價68.13億元（人民幣，下同，約合新台幣296.37億元）競得廣州市番禺區謝村體育設施地塊及產業地塊。而這宗地就是恒大新足球場的所在地。

該地塊的用地面積為49萬9113平方米（可建設用地面積30萬1062平方米），建築面積94萬1998平方米。地塊掛牌起始價為68.13億元，該地塊折合樓面價為7233元／平方米。

體育設施用地須建設世界一流的專業足球場，設置至少8萬個座位；專業足球場建成後一年內，競得人須引進一家中國足球協會超級聯賽俱樂部，並將本專案足球場作為其球隊主場；否則該專案球場須無償移交給廣州市體育主管部門作為公共服務設施；專業足球場須在土地交付之日起3年內建成並投入使用。

體育設施用地項目建成後，競得人須全部自持，自持物業的持有年限與土地出讓年限（40年）一致，自持物業不得分割處分，抵押、轉讓須與本專案全部自持物業整體一併辦理。

當時，恒大集團董事局副主席夏海鈞曾稱，廣州恒大足球場總投資120億元，占地約15萬平方米，總建築面積約30萬平方米，可容納10萬人，將按照世界最高水準打造，成為世界規模最大、檔次最高、配套最全、科技含量最高、座位數最多的國際頂級專業足球場，計畫在2022年底前竣工並投入使用。

廣州恒大足球場將設有16個VVIP包間、152個VIP包間、國際足聯區、運動員區、媒體區、新聞發布廳等配套設施。從地下一層至地上六層規畫了兒童世界、國際美食、文化娛樂、體育運動、精品零售、教育培訓、休閒餐飲、生活配套等八大業態122項品類。夏海鈞還在開工現場表示，恒大還將在大陸再建3-5個可容納8萬-10萬人的超大型專業足球場。