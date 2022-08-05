藝人黃暐婷（Apple）2001年以素人身份參加《我猜我猜我猜猜猜》，贏得古典美人封面人物，之後加入《我愛黑澀會》表現亮眼，被選中為第一批正式出道的九位黑Gir成員之一，並有著「古典美眉」的稱號。，Apple前年2月份公開承認與牙醫師趙國翔交往，至今感情依舊穩定，時常在社群大放閃光彈。昨（4日）是七夕情人節，男友超大手筆轉帳5位數禮金告白Apple，閃瞎網友。

七夕情人節當天，Apple收到來自男友高達52,099元台幣的「轉帳告白」，諧音「我愛你久久」，附註「A寶情人節快樂」更是超甜蜜，盡顯恩愛。有趣的是，男友原先似乎想在5點20分轉帳給她凑「我愛你」諧音，但是估錯時間提早了2分鐘。

Apple男友送5位數情人節禮金。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

Apple與男友在自家陽台共享「情人節小餐」。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

倆人沒有選擇外出慶祝情人節，而是在自家陽台共享「情人節小餐」，由男友親手烤肉，配上燈飾，頗有燭光晚餐二人世界既視感，氣氛滿滿，浪漫十足。男友也不忘送上粉白色系鮮花，放置在透明盒子中包裝成禮物，十分用心，網友忍不住大呼：閃瞎了眼睛！