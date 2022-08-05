藝人黃暐婷（Apple）2001年以素人身份參加《我猜我猜我猜猜猜》，贏得古典美人封面人物，之後加入《我愛黑澀會》表現亮眼，被選中為第一批正式出道的九位黑Gir成員之一，並有著「古典美眉」的稱號。，Apple前年2月份公開承認與牙醫師趙國翔交往，至今感情依舊穩定，時常在社群大放閃光彈。昨（4日）是七夕情人節，男友超大手筆轉帳5位數禮金告白Apple，閃瞎網友。
七夕情人節當天，Apple收到來自男友高達52,099元台幣的「轉帳告白」，諧音「我愛你久久」，附註「A寶情人節快樂」更是超甜蜜，盡顯恩愛。有趣的是，男友原先似乎想在5點20分轉帳給她凑「我愛你」諧音，但是估錯時間提早了2分鐘。
倆人沒有選擇外出慶祝情人節，而是在自家陽台共享「情人節小餐」，由男友親手烤肉，配上燈飾，頗有燭光晚餐二人世界既視感，氣氛滿滿，浪漫十足。男友也不忘送上粉白色系鮮花，放置在透明盒子中包裝成禮物，十分用心，網友忍不住大呼：閃瞎了眼睛！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。