美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸隨即宣布昨起在台灣周遭海空域軍演。外界關注「飛彈飛越台北上空」，以及為何沒發警報，國防部昨日（4）回應，飛彈主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害，且國軍都有掌握，故未發防空警報。此說法引熱議，有網友直言：「在大氣層外的飛行，偵測得到嗎？就算偵測得到，待確定其目標地是台灣，也來不及發警報吧！」

針對外界關注「中共以我東部海域為目標，發射之彈道飛彈，是否飛越臺北上空」乙情，國防部昨日表示，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害。故各國之飛彈防護系統，均以落彈點之解算為關鍵。

國防部進一步表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則。因此，未發放防空警報。另考量中共飛彈射擊，以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。

國防部的說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo奇摩新聞》留言：「在大氣層外的飛行，偵測得到嗎？就算偵測得到，待確定其目標地是台灣，也來不及發警報吧！」「現在的飛彈都是可以多點轉折。你如何判斷他不會中途改道？還是要等到快掉到島內，才發布空襲警報？到時候恐怕來不及了」、「可是日本防衛省公布了耶！」「要不是被日本媒體嚗光有四枚飛彈飛過台灣本島上空，國防部和民進黨政府還在愚民」、「再次證明漢光都演假的！真的來了連唉都不會唉」。