今天在大聯盟場上教士以3：7不敵洛磯，強打索托(Juan Soto)再次繳出好表現，5打數有2安打，分別是二、三壘長打，展現不俗火力，不過能製造三壘安有點幸運，因對方漏接將到手的飛球。而重炮貝爾(Josh Bell)轉任指定打擊，有1打點表現，但先發投手穆斯葛洛夫(Joe Musgrove)太漏氣，4.2局狂失6分吞下敗投。

juan soto really think he joey gallo man it’s embarrassing pic.twitter.com/AhZeMTKlzG — . (@NEWYORKPLSWlN) August 5, 2022

教士靠交易獲得索托、貝爾、祖瑞(Brandon Drury)等強打，瞬間升級了先發打線，在昨天比賽他們全都有建功，並以9：1痛宰洛磯，開出好彩頭。而今天三人繼續擔任先發3到5棒，馬恰多(Manny Machado)則被調到第2棒，或許教練正在嘗試不同的佈陣，藉此發揮強悍打線的最大威力，可惜此戰效果沒那麼好。

教士先發穆斯葛洛夫3局就被敲出長打丟掉2分，5局更是大爆炸，其中還挨了麥克曼(Ryan McMahon)的3分炮，讓球隊來到0：6不利局面。不過6局教士發動反擊，索托與對方纏鬥到滿球數，敲出深遠飛球，原本應該被接殺的球卻因野手溝通不良落地，索托趁機直奔三壘，下一棒貝爾擊出一壘安打取得球隊首分。

7局索托不再靠運氣，敲出右外野方向二壘安打，可惜隊友熄火沒能得分，末局再掉1分後教士嘗試反攻，諾拉(Austin Nola)、馬恰多敲安拿下分數，此戰諾拉3打數3安打還選到1次保送，馬恰多4支1貢獻1打點，無奈最後索托製造飛球出局，結束了這場比賽，穆斯葛洛夫吞下第5敗，近7場戰績0勝5敗，自責分率高達5.71。