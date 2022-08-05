合作金庫銀行於8月3日假總行文康中心舉行111年研究獎金頒獎典禮，由董事長雷仲達頒獎，並特別邀請國家發展委員會龔主任委員明鑫，以「數位與淨零轉型趨勢與策略」為題，進行專題演講。

今年度申請情形較往年踴躍，申請人包括台大、政大、清大、陽明交通等各校優秀學生，經評審後共計22名學生獲獎，其中博士班研究生1名，可得獎金3萬元；碩士班研究生14名，每名可得獎金2萬5仟元；大學生7名，每名可得獎金1萬8仟元。

合庫為了善盡企業社會責任，鼓勵學生對經濟、金融等議題深入研究，從民國43年就已經開始舉辦這項獎勵活動，累計獲獎學生共有859名，所頒發的獎金超過新台幣977萬元。今年申請合庫研究獎金的論文範圍包含資訊揭露、開放金融、公平待客、金融創新、金融科技及環境、社會與公司治理原則（ESG）等，皆為目前金融界關注之重要議題。

合庫研究獎金的最大特色是沒有限定必須為客戶或客戶的子女，也沒有限制就讀的科系，只要成績達到規定，並且撰寫一篇有關經濟、金融或銀行實務的研究論文，就可以提出申請。隨著國內高等教育的普及，獎勵對象也從大學生擴大到碩士班與博士班研究生，給獎金額也不斷提高。合庫也歡迎各大學四年級以上及碩、博士班學生，明年度同樣踴躍報名。

在極端氣候日益明顯，風險漸趨嚴重的趨勢下，全球企業紛紛追求環境與社會的永續發展。合庫為積極打造永續的金融環境，加強企業社會責任，除於今年3月30日正式簽屬赤道原則，成為我國第一家以金控名義簽署加入的公股金融機構之外，並於7月8日簽署加入科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi），為臺灣首家承諾將遵循SBTi設定減碳目標的公股金控。

研究獎金的頒發，彰顯本行積極履行永續發展的行動與決心。合庫秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，希望藉由研究獎金的舉辦，能繼續激發學生的創新思維，鼓勵產學合作，進而帶動金融業成長、茁壯。本次研究獎金得獎名單將另公布於官方網站。