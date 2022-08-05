民進黨台北市長參選人陳時中喊當選市長後成立「國際事務局」，並強調要掙脫世界長久受限一中敘事的思考框架。台北市長柯文哲今受訪表示，官愈多，領薪水的人變多，但做得事不一定變多，也直言若要擺脫一中，那請小英總統把陸委會併到外交部，看她敢不敢。

陳時中昨日受訪表示，國際事務局是專責機構的概念，並強調現在的市府也做得很好，有國際事務委員會、秘書處下國際事務組，還有市長直屬的涉外事務總監，但是分散幾個單位效率相對低，專責機構效率高。

柯文哲今上午出席台北市政府員工親子日活動，會後受訪表示，我個人不喜歡增加單位，之前有討論過要成立青年局，但後來以現有的青年事務委員會為主。市府有國際事務委員會，「是採矩陣式管理，有念過企管系都知道」，委員會搭配局處再去整合。

柯文哲坦言，增加局處不代表重視，就好像北市也有青年事務委員會、國際事務委員會，若是全部升等變成局，那組織愈多官就愈多，領薪水的人變多但做得事不一定多。

而陳時中也提及成立國際事務局是為了掙脫世界長久受限一中敘事的思考框架，柯文哲聽了冷笑一聲，並直言，要擺脫一中框架，「我有個建議，請小英總統把陸委會併到外交部，看她敢不敢？」