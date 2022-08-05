雷達表（RADO）推薦全新Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水表，除了保留經典標誌性特色，更採用珊瑚灰色表面搭配罕見的環形拉絲電漿陶瓷旋轉表圈，風格前衛創新，盒型藍寶石水晶玻璃的特殊觀時效果下，可創造出深邃而立體的視覺層次，該款腕表通過嚴格ISO 6425專業潛水認證，搭配新一代Calibre R763自動上鍊機芯，表背兩隻海馬的經典元素，並刻有通過專業ISO 6425認證的「DIVER’SWATCH 300M」字樣。
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