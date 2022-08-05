擁有32E超辣上圍的JKF女郎夢夢有「國民小妖精」稱號，她身材高挑、皮膚白皙還有精緻五官，先前曾大尺度穿上高中制服走紅，最近她上網紅「黑男」的頻道當小助理教音樂，但她沒穿內衣，僅穿了件連身雙肩帶吊帶褲，一側身擦黑板，車頭燈曲線盡露，讓網友超級分心。

夢夢近期常上「黑男」Yotube節目大秀身材，先前她採一鏡到底模式挑戰換衣，可見裡面只穿了黑色Nubra跟小褲，在鏡頭前大方換了5套白色衣服，時而彎腰露出深邃事業線，時而抬腿，引來百萬點閱量。

夢夢上黑男節目，沒穿內衣露出上圍曲線。（圖／翻攝自黑男邱比特 Youtube）

很會製造話題的夢夢，最近又上節目擔任小助理，可見該集中黑男認真講評和弦基礎、判別大小和弦，一旁的夢夢則只穿了件吊帶褲，渾圓半球一覽無遺，伸手幫忙擦黑板時，上圍又呼之欲出，鏡頭拉遠時則見她褲子超短，露出一雙美腿，成為節目中的最美風景。

黑男音樂教室：（和弦基礎1）大小和弦判別｜Chord Basics｜코드 기초｜コードの基本

對此，網友打趣笑說：「看了兩次也集中不了看黑男講解，為什麼呢？」、「音樂真的很容易，大家一起來學習」、「夢夢實在太漂亮了！連學和弦、大小和弦，都那麼厲害！感謝黑男、攝影師帶給我們賞心悅目的美好時光。」、「真的霸氣側漏~~~黑男老師棒棒的！」。