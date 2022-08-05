救護人員趨近吊車下方查看，駕駛已無命跡象。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區大安街780號發生一起工安意外，吊車在吊起水泥樁時，疑似因近日下雨造成土壤溼滑鬆軟，吊車腳架陷入土中傾斜翻覆，吊車駕駛工人來不及逃出，身體被壓在駕駛艙下，當場斃命，施工單位只好找來更大型吊車，吊起翻覆事故車輛，以便移出死者。