天雨土軟！20噸吊車吊水泥樁傾倒翻覆 駕駛慘遭壓死 10:112022/08/05 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南安南區大安街5日上午八時許發生工安事故，一輛重達20噸吊車翻覆，壓住駕駛，消防救護人員施救時已無生命跡象。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 救護人員趨近吊車下方查看，駕駛已無命跡象。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真） 台南市安南區大安街780號發生一起工安意外，吊車在吊起水泥樁時，疑似因近日下雨造成土壤溼滑鬆軟，吊車腳架陷入土中傾斜翻覆，吊車駕駛工人來不及逃出，身體被壓在駕駛艙下，當場斃命，施工單位只好找來更大型吊車，吊起翻覆事故車輛，以便移出死者。 驚世狠媳！沖冷水噴殺蟲劑虐死97歲公公 辯：我生病了 巴基斯坦中部重大船難 至少20人喪命30人失蹤 國3大溪段客運翻車釀15傷 車檢結果、司機駕駛時間出爐 #吊車 #翻覆 #水泥樁 #天雨 #壓死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台2線曳引車90度翻覆砂石傾瀉 駕駛疑自撞電線桿 15:032022/08/01 社會 昨淡水火警釀2死 救援警消水箱車也不慎翻覆釀2傷 10:032022/07/27 社會 買中古BMW自撞全毀氣炸 他將車「吊回原廠」寫字抗議 16:392022/07/10 社會 西濱後龍段大貨車過彎翻覆 廢泥灑滿車道一度壅塞 17:142022/08/03 社會 大貨車載推土機過彎翻覆邊坡 68歲駕駛被救出送醫 22:472022/07/30 社會 人口走私船巴哈馬近海翻覆 17名海地偷渡客喪命 15:332022/07/25 國際 遭水泥預拌車碰撞 18歲女騎士倒地後遭輾斃 20:452022/07/27 社會 為閃狗自撞路燈四輪朝天 駕駛無奈送醫還得賠毀損 07:042022/07/07 社會 駕駛疑誤踩油門 小貨車衝入4米深溪流翻覆 16:382022/07/03 社會 堆高機坐吊車上五樓搬貨 操作不慎墜落駕駛無呼吸心跳 15:332022/07/19 社會 國3大溪段客運翻車原因曝光 疑變換車道不慎撞前車 15:002022/08/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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