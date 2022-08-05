歐洲股市周四小幅收高。來自企業強勁的季度財報，支撐了指數上漲；而由於升息，英國股市表現劣於其它歐洲夥伴股市。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲0.77點或0.18%，為439.06點；盤中一度上漲0.3%，觸及近兩個月高點。英國富時(FTSE)指數表現為持平。

英國央行(BoE)將利率提高0.5個百分點(2碼)，來到1.75%，為近27年來最高水準。BoE還警告，隨著央行急於壓抑飆升的通膨，一場長期的衰退即將到來。

歐洲央行(ECB)在上個月升息50基點，並指出可能進一步升息。

凱投宏觀(Captial Economics)經濟學家在一份簡報中表示，隨著歐元區經濟不佳和利率上升，預計歐洲股市在今年剩下時間將下跌。「儘管可能出現衰退，但是我們仍預計ECB在接下來幾季將積極升息，並推高債券殖利率。而ECB在使用傳達保護工具(TPI)上仍存在巨大障礙，預期各國的債券利差將擴大」。

歐洲央行的TPI是一種工具和債券購買計畫，旨在協助負債較多的國家，並防止歐元區的金融分裂。

泛歐Stoxx 600指數今年以來已下跌10%。俄羅斯天然氣供應可能中斷、積極的貨幣收緊政策、物價壓力等因素，都讓投資人擔憂成長放緩，看淡歐股。

ECB的一項調查顯示，歐元區消費者正準備在明年迎接經濟萎縮，以及高通膨侵蝕他們的所得。

瑞士信貸升1.69%，報5.29瑞士法朗；據瑞士媒體引述知情人士的報導，該行正在討論在全球刪減成千上萬個工作職位。

法國農業信貸(Credit Agricole)升4.7%，報9.54歐元；該行宣布上季獲利高於預期，投資銀行部門的業務表現出創紀錄水準。

漢莎航空升6.41%，報6.47歐元；該公司預期，歐洲短程客運航線需求在今年將驅動成長，公司全年營業利益將回復獲利。

礦商嘉能可(Glencore)升3.1%，報459.75英鎊；由於對燃料煤開採的堅持，讓該公司出現創紀錄的獲利。