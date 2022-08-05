消息面：

1.英國央行周四宣布升息50個基點，加入聯準會與其他央行加速追趕通膨的行列。該升息決議符合市場普遍預期，投資人更關注的是英國央行警告經濟可能在今年第四季起陷入衰退，且衰退期將長達5個季度，創下金融危機以來持續最久的記錄。

2.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周四表示，目前經濟並未陷入衰退，然而衰退的風險已經升高，但她仍重申央行已下定決心將繼續積極收緊政策，直到有令人信服的證據顯示通膨放緩。梅斯特並表示她個人支持升息周期持續到2023年上半年，以及聯邦基金利率目標提高到4%以上。今年梅斯特在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策的表決權。目前市場普遍預期聯準會9月將升息50個基點，而升息75基點的可能性是44%。

3.美國商務部公布，6月貿易逆差縮小6.2%，為796億美元，小於市場預期的逆差800億美元。6月進口下滑0.3%，出口成長1.7%。

4.房地美公布，美國30年期抵押貸款平均利率由上周的5.3%跌至4.99%，為4月初以來首次跌破5%，亦創下7月初以來最大單周跌幅。房地美首席經濟學家Sam Khater表示，因同時受到高通膨和經濟成長放緩的影響，抵押貸款利率波動加劇。

5.美國勞工部公布，上周（截至7月30日）初次請領失業給付人數較前一周增加6,000人，為26萬人，符合市場預期。初領失業金人數4周移動均值周增6000人，為25萬4,750人，創下去年11月以來新高。截至7月23日當周，續領失業金人數周增4.8萬人，為141.6萬人，超出市場預期的138.5萬人。

6.美國上周初領失業金人數攀升，市場看淡周五公布的非農就業報告，周四美元指數尾盤跌0.7%，報105.72。

7.周四紐約期金收漲1.7%，為每盎司1806.9美元。美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國對台灣實施「圍島」軍演，帶動了避險需求。其他貴金屬方面，9月白銀漲0.23美元，報每盎司20.12美元。10月白金漲36.40美元，為每盎司36.40美元。9月鈀金漲69.60美元，為每盎司2077.50美元。

8.經濟衰退的擔憂加劇，以及美國原油庫存意外大增，周四布蘭特原油期貨收跌2.66美元或2.75%，為每桶94.12美元，創下2月18日以來最低收盤價，當時俄羅斯尚未入侵烏克蘭。紐約期油收跌2.34美元或2.34%，為每桶88.54美元，創下2月2日來新低。