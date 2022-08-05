談戀愛對不少人來說是為人生添加浪漫的重要大事，與伴侶的相愛及相處往往能讓我們更了解自己，也能讓我們學會如何去愛一個人，然而戀愛雖看上去輕鬆，不過並不是所有人都能隨意的步入感情，有3個星座的女性們對於戀愛可是相當講究，她們要強和堅持的個性經常讓喜歡她們的對象感到壓力，且她們也不善於求助他人，因此造就了此3星座女普遍皆為單身的狀態。

⭐處女座

處女座女生挑剔的個性讓男性感到壓力。(圖/翻攝自觸mii)

處女座的女生們自帶女神氣息，她們對外表打扮的堅持，以及對氣質的養成非常講究，這讓她們在大家心中保有極好的印象，然而如此美好的處女女卻大機率會是單身狀態，這是因為她們的個性非常的要求完美，不過完美過了頭就會變成挑剔，如此咄咄逼人的個性可是會讓男生們感受到極大的壓力，這也因此造就處女女們大多數無法脫離單身狀態。

⭐摩羯座

摩羯座個性務實不解風情。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座的女生個性較為務實，她們在戀愛方面的浪漫基因比較不充足，因此即便魔羯女們非常喜歡一個對象，她們的表現也不會特別熱情，甚至常常會出現潑對方冷水的狀況，而這也讓喜歡魔羯女的男性們感到非常尷尬，覺得她們是不是不喜歡自己，也因此魔羯女們的戀情就被自己扼殺在搖籃當中。

⭐雙子座

雙子座不善表達讓戀情無法進展。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座的女生們雖然異性緣佳，且也有很多的朋友可以提供戀愛建議給她們，然而她們的個性卻相當逞強，即便是在感情中遇到無法解決的困難，她們也會默默吞下，不願意告訴任何人，而若是親友們察覺雙子女的感情發生異狀，對此關心慰問她們的戀愛情況，她們也會以「沒事呀，還好呀」帶過，讓本來可以修復的情感漸漸的走向終結。