由推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）成立的金融科技服務商Block（原名Square）4日公布第二季財報，因比特幣價格大跌，拖累其相關營收下滑與投資虧損，計劃放慢增聘人員速度，並把今年投資金額目標減少2.5億美元。

雖然Block股價4日上漲近2％收89.7美元，但受財報利空與縮減投資等消息衝擊，盤後股價下跌逾7％至83.27美元。其股價今年來腰斬近45％。

華府要加強監管比特幣等加密幣來保障投資人權益，加上聯準會持續升息和俄烏戰爭讓投資人拋售風險性資產，讓比特幣價格在第二季期間暴跌59％。

這導致Block讓用戶直接買賣比特幣的點對點支付平台Cash App，第二季比特幣買賣交易金額年跌34％至17.9億美元，交易所得淨利年跌24％至4,100萬美元。

另外，迄6月底止Block投資比特幣的公允價值為1.6億美元，但帳面價值已因比特幣大跌而縮小至1.13億美元。

整體而言，Block第二季營收年跌6.6％至44億美元，仍高於市場預估的43億美元，扣除比特幣後的淨營收為26.2億美元。其每股獲利0.18美元，高於市場預估的0.16美元。