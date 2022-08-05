曾在湖人打過球的資歷，如今已經變成「無業」代名詞了嗎？根據最新統計，包含安森尼、霍華、隆多、艾林頓、布雷德利、貝茲摩、奧古斯丁、阿里查、達倫柯林生與艾塞亞湯瑪斯等10名上季效力湖人的球員，至今還是乏人問津，處於沒球可打窘境。

其中以安森尼的未來動向最讓外界意外，因為好不容易願意接受綠葉角色重新出發的他，雖有傳出考慮續留湖人，或是跳槽勇士、尼克等隊謠言，卻都停留在謠言階段，到現在安森尼遲遲都找不到新東家，就連霍華也沒人要，確實讓外界很吃驚。

目前湖人陣容當中，打過上個球季的有詹姆斯、安東尼戴維斯、韋斯布魯克、納恩、里夫斯、荷頓塔克、史坦利強生與加布利爾等8人，為了改善上季引援年齡過大的問題，湖人目前找了朗尼沃克、湯瑪斯布萊恩、托斯卡諾安德生、特洛伊布朗、戴米恩瓊斯等不到28歲的新援加入。

乍看之下，湖人的陣容似乎年輕化了，可是實際上這些新援可以帶來的幫助並不大，也被《ESPN》引援評價評為只有B－，以目前西區各隊補強情況來看，湖人想要擠進季後賽，甚至要打附加賽的難度仍然很高，湖人球迷恐怕又要迎接失望的一季了。