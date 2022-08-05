一年一度的中元節，將在國曆8月12日到來，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，普渡時該注意的8大禁忌，包括不可拜的供品及祭祀時須注意的事項，並分享，當天下午3點過後，用餐時多準備一副碗筷、酒杯，即可為自己積福德開財運。

邱彥龍老師分享，中元節、盂蘭盆節、鬼節、七月半、施孤、亡人節皆為農曆7月15日，也就是今年國曆8月12日。中元節原是道教的說法，因古代戰爭頻繁死亡眾多，軍士無人祭祀，地方政府令和尚、道士設立孤魂野鬼道場祭奠，後演變成在中元節這天普渡孤魂野鬼，替眾生赦罪。

佛教稱作盂蘭盆節，供奉佛祖和僧人，濟度六道苦難，報謝父母養育之恩，備食菜酒水、紙錢祭奠亡人，對表先人的懷念。所以祭拜「好兄弟、祖先、無形眾生」都是正確方式，是有形對無形尊敬、感念之心，教我們「吃樹果、拜樹頭」飲水思源的道理，且心存大愛。

普渡要注意的8大禁忌如下：

1.不拜香蕉、李子、梨子、棗子

因為都有「招你來」的含意，應儘量避免。

2.拜葷菜但不拜鴨肉

邱彥龍老師指出，《老子‧道德經》云：『上善若水。』清者上升，濁者下降（屬陰），陽上陰下，葷菜濁也。所以祭拜好兄弟時，要準備葷菜，其中牛、羊、豬等是普渡好兄弟最佳葷菜，其次為雞、魚、鵝，但不可拜鴨，因為鴨與「押」同音。另外，拜葷菜需準備酒水，拜素菜則準備茶或白開水即可。

3. 普渡祭品皆插上一隻香，香熄掉必須再點著

邱彥龍老師表示，拜好兄弟的香不能斷掉，一旦發現香快燒完了，就要馬上再換一支新的，因為好兄弟靠濁氣吃東西，香正是媒介。

4. 臉盆裝水和毛巾，供好兄弟洗淨，拜完後水要往外潑

邱彥龍老師提醒，千萬不要拿此毛巾沾水擦臉，拜完後毛巾也不要留下來繼續使用，直接丟棄即可。

5. 祭祀好兄弟時不用報生辰跟住址

邱彥龍老師提到，一般人習慣拜拜時要報上自己的姓名、出生年月日跟住家地址，但拜好兄弟，個資不宜太詳細。

6. 普渡時間宜選在未時（下午1點至下午3點）

邱彥龍老師指出，午時（上午11點至下午1點）陽氣太強，好兄弟不敢出來，申時（下午3點到下午5點）又容易有午後雷陣雨，所以下午1點後普渡最適宜。

7. 勿吵架、動怒或打罵

邱彥龍老師表示，很多家庭會因中元節這天到底要不要祭祖而發生爭執，不過邱彥龍老師說，其實這沒有標準答案，既祭祖又超渡亡魂也很好，不需要為此爭得面紅耳赤。

8. 女生月事來不可碰祭品

邱彥龍老師提到，月事又叫天癸，屬極陰之物，對鬼不敬，但如果月事來襲的女生在普渡拜拜時不小心碰到祭品，也不用太擔心，只要說聲對不起即可。

此外，邱彥龍老師也提供一個簡易的鬼月積福德開運法，這是源於《易經·中孚卦》云：『鳴鶴在陰，其子和之，吾有好爵，吾與爾靡之。』教導陰陽兩界如何彼此溝通呼應，進而帶來助力。

1. 首先須保持恭敬、大愛、無懼、良善之心。

2. 未時（下午1點至下午3點）後開始，不論在家或在外面用餐，記得多準備一副碗筷、酒杯，然後夾點菜、倒點酒，請無形眾生或祖先享用。切記離開桌前，要將酒水順時針倒在地上，然後不回頭離開。

邱彥龍老師提醒，即便是便當族也可以照做，只要將菜夾一份到便當盒蓋上面，請好兄弟或祖先享用也可以，只要抱持恭敬之心，祂們就會回報好運給你，冥冥之中會有貴人相助、保護平安、累積財富，達到真正的五鬼運財。

邱彥龍老師強調，中元積福德開運法的精髓就是必須抱持無欲無求的布施心態，想像是邀請好友共享宴席一般，如果是刻意為了達到目的而貪求，反而容易招來壞運，所以心態跟動機很重要。