共軍昨天分次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道飛彈，其中4枚越過台灣本島上空，不過我國政府卻未發布空襲警報。空軍前副司令張延廷今天在廣播專訪表示，政府應該要在飛彈通過台灣上空當下發簡訊讓人民知道，代表我們都有掌握，這樣大家對國軍會更有信心。

日本防衛省昨晚證實共軍4枚飛彈通過台灣上空，國防部深夜才解釋，國軍精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則。因此，未發放防空警報。

張延廷指出，雖然飛彈沒通過領空，但是還是要讓人民知道即將通過上空，可以像地震前會發的簡訊一樣，告訴大家中共導彈預計多少秒後通過台灣上空，或是已經在台灣上空多少公里，最後再備註因為不算領空，所以不發防空警報。

「如果能夠做到這樣，民眾會不會對國軍豎起大拇指？」張延廷說，等到日本再發布共軍射飛彈動態後，就相當於是在幫國軍背書，原來我們真的對共軍動態掌握得一清二楚，民眾又要對國軍豎起第二次大拇指。用簡訊取代防空警報，原本輕輕鬆鬆可以替國軍加分的事，卻因為沒有第一時間說清楚而被扣分，實在很可惜。

張延廷又說，共軍導彈從西北往東南穿越台灣上空後下降，到了花蓮應該是最接近的位置，我們應該設法攔截一枚下來，這個象徵意義絕對是大大加分，這是老天爺送給國軍表現的機會，證明國軍絕對不是三腳貓。