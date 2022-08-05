在文化部駐美據點的聯手籌劃下，山宛然客家布袋戲團8月受邀前往美國休士頓、聖安東尼奧、奧斯汀、底特律及安娜堡等5城6場館巡迴，演出經典戲碼西遊記「大鬧水晶宮」。

文化部發布新聞稿表示，這次演出是繼2019年亦宛然掌中劇團在美東上演西遊記「火雲洞」之後，孫悟空再度躍上美國舞台。這次山宛然操偶師加上樂師一行6人的陣仗，將讓美國觀眾充分感受「三分前場、七分後場」的視覺饗宴及現場震撼力。

山宛然客家布袋戲團由團長黃武山2002年創設，今年成立滿20週年。黃武山師承國寶級傳統布袋戲大師李天祿兒子陳錫煌與李傳燦，是李天祿第一代徒孫，也是國立傳統藝術中心傳藝接班人計畫結業的藝生。

黃武山同時也向客家山歌藝師賴碧霞學唱，將客家語言、音樂、戲劇等元素融入演出，展現獨具客家韻味的掌中戲美學，成為少數能以客語演出全場的布袋戲團。

黃武山表示，「大鬧水晶宮」不但會將整個海底世界搬上戲台，還有精彩打鬥戲碼，搭配現場演奏鑼鼓音樂，臨場感十足。

山宛然這次美國行獲得德州亞洲協會德州中心（Asia Society Texas Center）、聖安東尼奧美術館（San Antonio Museum of Art）、奧斯汀公共圖書館央圖（Austin Public Library-Central Library）、底特律美術館（Detroit Institute of Arts）、安娜堡市立圖書館總館（Ann Arbor District Library）及密西根人文協會等單位邀請，8月13日起到8月21日將演出6場「大鬧水晶宮」及舉辦工作坊。（編輯：陳政偉）1110805