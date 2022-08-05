共軍昨起展開環台軍演，聯電榮譽董事長曹興誠今上午召開記者會，宣布捐出30億台幣協助台灣國防。他說，1億美金用來購置武器沒有多大意義，但他認為現在台灣缺乏的不在武器，而在認知與士氣，希望能用這30億填補空缺，用來推動全民國防教育、出版專書等等。

曹興誠表示，美國眾議院議長裴洛西訪台結束後，中共以演習為名，意圖對台灣進行實質封鎖，以為報復，對此，他宣布捐出30億台幣協助國防來協助加強國防，希望能喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護民主人權起來戰鬥。

曹興誠表示，1億美元用來購置武器沒有多大意義，但他認為現在台灣的國防弱點，不在武器而在認知與士氣的不足，希望30億可以填補空缺，喚醒大家在認知戰、心理戰與輿論戰等方面加強戰備。

曹興誠表示，30億台幣的用途，出目想法是用來資助獎勵個人或團體辦理推動全民國防教育，提振民心士氣；研究並出版反對中共對台認知作戰專書及影音創作等。

是否希望台積電等企業家也響應？曹興誠說，「我有一點錢，但在台灣富豪排行榜完全列不上名，台灣民間如果肯出點錢、出點力，實力應該蠻大的。」因此，他說，「當然希望這樣子，希望能拋磚引玉。」