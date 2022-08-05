高雄鹽埕區城中城大樓46死祝融案，高雄地院5日依《放火罪》判凶手黃格格無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。高雄地檢署也針對工務、消防局以及城中城主委李太明公布分案調查結果，強調「查無其他不法情事而有應負刑責之人」。

高雄市政府城中城大火調查報告指出，黃格格用火不當，導致該一樓大批機車延燒，1300度高溫燒到水泥溶解、鋼筋都變形，大樓多數防火門遺失或損毀，根本擋不住濃煙及高溫，害樓上46位住戶逃生不及死亡。

該案當時引發社會各界對工務、消防局積極不作為、瀆職的批判，住戶陳姓男子更出面爆料，2021年初目睹一名綽號「宗仔」的遊民帶著乙炔工具及氣瓶大搖大擺偷走大樓2至6樓的防火門變賣。主委兼管理員李太明就坐在管理室，有監視器輔助，難逃責任。

針對公部門相關責任，檢方強調「查無其他不法情事而有應負刑責之人」。檢方解釋，城中城7至11樓「未辦理建築物公共安全檢查簽證及申報」部分，因工務局人力有限，針對為數不少的「高強度商業類建築物」列管有其裁量權，難認有廢弛職務之嫌；針對城中城1至2樓安全梯擅自設置柵門部分，經查逃生方向免用門禁卡，工務局未曾查處也無責。

至於城中城有未檢修申報消防安全設備一事，消防局多次收到檢舉、派員前往查處，但是城中城管委會經輔導失敗，造成約束、裁處困難，難認消防局有廢弛職務之嫌。

針對城中城總幹事李太明，檢方認為他並非城中城區分所有權人，無需對消防檢修相關事務負責。縱使有向住戶酌收費用，也是維持大樓基本運作，難認具有保證人地位、有防止火災發生的義務。