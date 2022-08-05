「原子少年」天王星。（麗寶樂園度假區提供）

療癒系樂團「理想混蛋」。（麗寶樂園度假區提供）

麗寶夏日演唱會，OUTLET後方落雨松草原開唱。（麗寶樂園度假區提供）

夯團「原子少年」 8／27(六)晚間受邀參加台中麗寶樂園渡假區舉辦的「麗寶夏日演唱會」演唱嘉賓，訊息公佈後引起熱烈回響，粉絲瘋狂私訊敲碗追加心目中偶像名單，麗寶樂園霸氣加碼，除了原先卡司「原子少年」團體－天王星、地球、水星、理想混蛋、「菱格世代DD52」G.O.F、ALL IN 5、顏佑庭、李杰明等，粉絲期待的「原子少年」火星也將加入表演陣容。

麗寶樂園渡假區表示，粉絲期待值最高的「原子少年」火星團員包括李哲言、李承隆、MAX，此次演唱會壓軸陣容共集結「原子少年」四大天團－天王星、地球、水星、火星，總演唱時數將超過1小時，媲美個人演唱會規格，是CP值爆表的一場演唱會。

演唱會當晚7點將在麗寶OUTLET MALL後方麗寶落羽松草原熱血開唱， 只要8／1(一)至8／27(六)符合渡假區內各場域消費門檻，

就能免費兌票入場，如 ： 麗寶OUTLET MALL當日消費累計滿3000元可兌換2張演唱會門票；天空之夢摩天輪單次購買4張搭乘券(不限票種)可兌換2張演唱會門票。

此外，麗寶樂園(探索世界、馬拉灣或雙園)假日單次購買2張樂園門票(不限票種)可兌換1張演唱會門票等，都能免費兌票入場，6歲以下的小朋友需由家長陪同方可免票入場。票券數量有限，兌完為止，詳情請至麗寶樂園渡假區官網最新消息 https://www.lihpaoresort.com/LihpaolandApp。

無法到現場的粉絲也不用擔心，演唱會當晚7：00-10：00可透過電視台轉播、線上直播在三立台灣台、華視、MOD、四季線上、等13個電視及數位頻道收看。