知名外送平台今（5日）揭曉全新代言人，由小S徐熙娣及瘦子E.SO首次同框攜手合作。首支影片以「刺青潮流」為主題，穿著吊嘎露出精壯手臂的瘦子對拿著刺青工具的小S問「現在要不要」？只見小S迫不及待回答「要！現在就要」，讓緊張不已的瘦子馬上從外送平台隨點即送拿出彩色筆害羞問「可以先用這個（打草稿）嗎」？小S則拿起送來的珍珠奶茶用力插入吸管大喊「我很會刺的」，手中奶茶濺灑全身，嚇得瘦子臨陣退縮逃離現場。

小S分享每天都使用外送平台，「無論是早上、中午、晚上，尤其是半夜，不想出門但又肚子很餓。為了要美美地當演唱會嘉賓，我正在實行減重計畫，幾乎每天都會點購最愛餐廳的雞胸肉搭配墨西哥辣椒脆瓜」；身兼3位女兒的辣媽小S還説：「有時候家裡門鈴聲響，打開門發現是女兒用外送平台點的冰淇淋，我就會站在家門口怒吼『誰點的，自己來拿』。」透露有時許老三到半夜才想到隔天學校要用到螢光筆、剪刀、膠水、膠帶，「我忍下怒火馬上打開Uber Eats火速解除家庭危機，最近我還發現就連蓮蓬頭都可以點得到」。

瘦子直言外送平台對自己而言是一種生活方式的體現，無論生活用品、買菜、吃晚餐皆樣樣具備，十分貼近台灣人的在地生活，「我天天都使用，尤其疫情期間更是點好點滿，我也很常下訂口罩，現在甚至連麝香葡萄、維他命等商品都能買得到，下次想挑戰點購水龍頭送到家」；下週將在台北小巨蛋舉辦個人首場演唱會的瘦子，也瞄準了舒壓用的蒸汽眼罩、充氣式舒壓拳沙包、腕力練習器、按摩滾輪，潤喉用的喉糖、枇杷膏，補充體力用的雞精、人蔘、營養棒等。