共軍昨天分次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道飛彈，其中4枚越過台灣本島上空，不過我國政府卻未發布空襲警報，對此，民進黨立委沈發惠今（5日）表示，從平面圖來看飛彈穿越台灣上空，但由於飛彈高度過高並非算「台灣領空」，共軍此舉無疑是讓民眾更加反感。

共軍有4枚飛彈越過台灣本島上空，國防部昨也表示，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害。

沈發惠認為，共軍發射飛彈只會造成民眾觀感不佳，此舉無疑是讓民眾更加反感，但他也強調，共軍的軍事威脅已多年，民眾早已有心理準備，面對共軍的威脅。

此外，美國眾議院議長（Nancy Pelosi）訪台後，公部門、私人企業陸續傳出遭駭客入侵，沈發惠說，對於台灣反而是一個檢視的機會，讓公部門、私人企業進一步檢視自己的資訊安全。「資訊安全也是國家安全的一環！」他強調，資訊安全相當重要，藉由此次測試，大家進一步加強檢視資安，提早因應找出問題。