DIGITIMES Research指出，因中國大陸封城防疫使供應鏈運作受阻，加上IC、零組件供應長短腳仍嚴峻，2022年第二季全球伺服器出貨量僅季增3.3％。在出貨遞延及雲端服務、中大型企業客戶需求支撐下，第三季全球伺服器出貨量可望季增5.2％。

DIGITIMES Research分析師龔明德分析，第二季電源管理晶片（PMIC）、離散元件等供應仍有長短腳問題，且中國大陸清零政策影響當地設廠的伺服器ODM業者，上游零組件供應商的人力調配、運輸物流等作業受阻，進而延遲伺服器組裝進度，使出貨成長不如預期。

第二季全球伺服器出貨4月時原預期為季增近9％，受上述因素影響僅季增3.3％。不過，緯穎(6669)、鴻海(2317)、廣達(2382)因北美資料中心客戶採購量增加，加上布局如台、美、墨等其他地區生產有成，使3家代工廠第二季出貨量季增達雙位數百分比。

展望後市，DIGITIMES Research預期第三季美系大型數據中心、品牌業務因雲端服務及中大型企業客戶需求成長，配合IC供給長短腳問題將較緩解，以及第二季出貨遞延效益挹注，全球伺服器出貨將維持成長力道。

不過，陸系伺服器業者出貨將因疫情影響經濟成長放緩，加上當局對阿里巴巴、騰訊等大型數據中心採取較嚴格的網路安全監管措施，使拉貨速度減緩，且PMIC、MOSFET等供應在原廠新產能釋出有限下，短缺恐仍逾1成，預期第三季全球伺服器出貨將季增5.2％。

而第四季因全球經濟受通膨、戰爭等不確定因素影響，雲端數據中心、品牌客戶拉貨將轉弱，加上伺服器ODM廠IC、零組件庫存墊高，但仍有部分特定PMIC短缺問題，DIGITIMES Research預期第四季全球伺服器出貨季減近1成。

整體而言，DIGITIMES Research預期2022年下半全球伺服器出貨量將略優於上半年，全年出貨可望突破1800萬台、年增近6％。