義大利輪胎製造商倍耐力(Pirelli)周四指出，強勁的售價定價能力以及成本的刪減，抵銷了當前的經濟挑戰，該公司第二季營業利益超出預期，並上調全年營收目標。

倍耐力已連續11年至今為F1一級方程式賽車的獨家輪胎供應商，該公司表示，4~6月調整後息稅前獲利(EBIT)增加21%，為2.53億歐元高於該公司編製的分析師預期2.38億歐元。

但倍耐力也表示，上季大宗商品成本增加了1.16億歐元，生產成本也增加了8800萬歐元，都對公司帶來壓力。

執行長Marco Tronchetti Provera說，倍耐力的商業模式是聚焦於高價值的輪胎，以及快速解決關鍵問題的能力。而展望未來，目前沒有需求走軟的跡象。

該義大利公司預計今年應收在62億至63億歐元之間，高於此前預估的59億至60億歐元。倍耐力還調高全年淨現金流的預測，同時重申了全年經調整EBIT的獲利率在15%。

該公司在俄羅斯的工廠主要負責出口業務。倍耐力今年稍早宣布將俄羅斯業務遷到其它國家，同時將俄羅斯兩家工廠交給當地市場。相關的成本約為3000萬至3500萬歐元，執行長相信這些成本在年底前會透過其它業務較好表現，而全部吸收。